Следствие ходатайствует о домашнем аресте для Владимира Мау

Ректора и члена совета директоров «Газпрома» Владимира Мау задержали сегодня по подозрению в мошенничестве. До этого, сообщает «Агентство», его допрашивали два дня. Следственные действия продолжаются в вузе.

«Агентство» со ссылкой на свои источники сообщает, что многочасовые допросы шли последние два дня. Сотрудники Следственного комитета допрашивали экономистов в России и Владимира Мау. После допроса Мау сначала отпустили домой.

По информации РБК, МВД подтвердило задержание Мау. Об этом ранее сообщал и бывший совладелец «ЮКОСа» Леонид Невзлин.

«Коммерсант» уточняет, что Владимиру Мау предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и хищении денежных средств академии. Следствие ходатайствует о домашнем аресте ректора до 7 августа. Меру пресечения рассматривает Тверской суд Москвы.

По информации «Агентства», допросы Мау связаны с так называемым «делом Шанинки». Это же подтвердили в МВД.

«Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других лиц», — сообщили в МВД.

Силовики также сообщили, что продолжаются следственные действия, обыски проходят у Владимира Мау и сотрудников вуза.

«Ведомости» уточняют, что в октябре 2021 года Сергею Зуеву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревали в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Его задержали по делу экс-заместителя министра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Следствие считает, что Зуев вступил с Раковой в сговор.

Помимо этого по «делу Шанинки» проходят бывший сотрудник фонда Максим Инкин, супруг Раковой Артур Стеценко. Все они арестованы.