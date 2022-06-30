Госдума приняла закон о блокировке иностранных СМИ

Госдума сообщила, что приняла закон о блокировке иностранных СМИ по решению Генпрокурора или его заместителей. Также можно будет отзывать лицензию у СМИ, которые распространяют «фейки»‎. Второе чтение закон прошел вчера.

Запретить в России иностранное СМИ можно в случае враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом.

В случае, если издание будут подозревать в распространении «фейков»‎, то у него могут отозвать лицензию. Те же меры предложены к СМИ, которые выражаю «явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ и направленной на дискредитацию ВС РФ». Возобновить работу можно будет, устранив найденные нарушения.