Госдума приняла закон о блокировке иностранных СМИ

Госдума сообщила, что приняла закон о блокировке иностранных СМИ по решению Генпрокурора или его заместителей. Также можно будет отзывать лицензию у СМИ, которые распространяют «фейки». Второе чтение закон прошел вчера.
Запретить в России иностранное СМИ можно в случае враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом.
В случае, если издание будут подозревать в распространении «фейков», то у него могут отозвать лицензию. Те же меры предложены к СМИ, которые выражаю «явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ и направленной на дискредитацию ВС РФ». Возобновить работу можно будет, устранив найденные нарушения.