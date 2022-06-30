Минобороны подтвердило обмен пленными

Об обмене пленными сообщила вчера украинская сторона. Сегодня эту информацию подтвердили в Минобороны России. Обмен состоялся по формуле 144 на 144 военнослужащих.

В ведомстве отметили, что обмен организовали и провели по прямому указанию Владимира Путина, «поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача»‎.

Почти все вернувшиеся военнопленные — раненые или тяжелораненые. О том же сообщали и украинские власти. В России, по оценкам Минобороны, всего около 6000 украинских военнопленных.