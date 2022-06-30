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#Новости

«Газпром»‎ и Сбербанк отказались платить дивиденды

30.06.2022

Их акции начали стремительно дешеветь

Сегодня акционеры «Газпрома» решили не платить дивиденды по итогам 2021 года. Такое же решение приняли на годовом собрании Сбербанка. Акции компаний сразу начали падение: ценные бумаги «Газпрома»‎ подешевели больше чем на 30%, Сбербанка — пока на 7%, пишет «Коммерсант»‎. 

Для Сбербанка ситуация с невыплатой дивидендов будет первой с 2000 года. Крупнейшим акционером банка является правительство России (50% плюс одна акция). 

В «Газпроме»‎ отметили, что не будут выплачивать дивиденды в текущей ситуации. Приоритетами компании будут инвестиционные программы, налоговые обязательства и подготовка к зиме. 

«Газпром»‎ сообщал, что за 2021 год должен выплатить дивиденды в размере 52,53 рубля на акцию, в общей сумме это рекордные для компании 1,244 трлн рублей.


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