«Газпром»‎ и Сбербанк отказались платить дивиденды

Сегодня акционеры «Газпрома» решили не платить дивиденды по итогам 2021 года. Такое же решение приняли на годовом собрании Сбербанка. Акции компаний сразу начали падение: ценные бумаги «Газпрома»‎ подешевели больше чем на 30%, Сбербанка — пока на 7%, пишет «Коммерсант»‎.

Для Сбербанка ситуация с невыплатой дивидендов будет первой с 2000 года. Крупнейшим акционером банка является правительство России (50% плюс одна акция).

В «Газпроме»‎ отметили, что не будут выплачивать дивиденды в текущей ситуации. Приоритетами компании будут инвестиционные программы, налоговые обязательства и подготовка к зиме.

«Газпром»‎ сообщал, что за 2021 год должен выплатить дивиденды в размере 52,53 рубля на акцию, в общей сумме это рекордные для компании 1,244 трлн рублей.