«Проект»*‎: Россия сообщила об уничтожении большего количества техники, чем было у Украины

«Проект»*‎ опубликовал исследование статистических данных Минобороны. Результаты показали, что Россия отчиталась о том, что уничтожила больше техники, чем было у Украины.

По мнению журналистов, «эпоха непрекращающихся фальсификаций военных достижений России»‎ началась с самого первого дня боев. Данные Минобороны содержат массу ошибок, не вписываются в правила арифметики, противоречат географии и здравому смыслу, заключили исследователи. Журналисты изучили 196 брифингов военного ведомства.

О взятии под контроль некоторых населенных пунктов сообщалось дважды. Были в том числе и нежилые населенные пункты.

Не сходится также число уничтоженной техники. С начала боев Украина сообщала о 98 военных, 32 транспортных и 5 специальных самолетах. По версии Минобороны, российские войска к 26 июня уничтожили 215 украинских военных самолетов. Журналисты говорят о том, что в статистику мог попасть и 61 учебный самолет, но даже в этом случае общее число не сходится.

Число танков, об уничтожении которых отчитывалась российская сторона, также не соответствует числу техники, которая была в Украине. Минобороны сообщало 26 июня о ликвидации 3800 бронированных машин, в том числе танков. Однако до этого само ведомство писало, что у Украины всего 2416 бронемашин. Союзники поставили около 700 танков и БТР. Однако число все равно не сходится с версией Минобороны.

Беспилотники Bayraktar по оценкам Минобороны вовсе уничтожены полностью. У Украины было 36 аппаратов, но к июню российские силы уничтожили уже 84.

*«Проект» объявлен в России «нежелательной организацией».