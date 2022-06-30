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#Новости

Минобороны РФ: российские военные покинули Змеиный остров

30.06.2022

В ведомстве объяснили вывод войск «шагом доброй воли»‎

Сегодня утром украинская сторона сообщила о выводе российских войск с острова Змеиный. Позже информацию подтвердило Минобороны, объяснив это «шагом доброй воли»‎. 

Украинское оперативное командование ЮГ сообщило, что по острову Змеиный нанесли несколько ракетных и артиллерийских ударов. Сейчас на нем пожары, взрывы. 

Минобороны сообщило, что вывод российских войск с острова Змеиный должен «продемонстрировать мировому сообществу, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины»‎.

В ведомстве подчеркнули, что это решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса. Теперь Украина должна разминировать побережье Черного моря у своих берегов и в акватории. 

ТАСС уточняет, что это решение приняли в качестве «шага доброй воли»‎. Гарнизон завершил выполнение задач. 


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