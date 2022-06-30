Российский военный, обвиняемый в обстреле жилого дома в Украине, признал вину

В Украине проходит суд над российским танкистом Михаилом Куликовым. Его обвиняют в обстреле жилого дома на окраине Чернигова, пишут «Грати»‎.

Дело против российского военного рассматривает Деснянский районный суд. Сегодня состоялось первое заседание по существу. Куликова обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. Максимальное наказание по этой статье составляет 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, Куликов утром 24 февраля в составе колонны российских БМП и танков пересек границу Украины из Беларуси. Наступление шло в районе села Сеньковка Черниговской области. Целью колонны был захват аэродрома в Чернигове.

Танк Куликова 26 февраля был в Чернигове. Во время движения по улице Кольцевой Куликов получил приказ командира выстрелить в многоэтажный жилой дом. Куликов подчинился, к счастью, никто не пострадал из жителей. Разрушены оказались две квартиры, в остальных по всему дому выбило стекла.