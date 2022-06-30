ООН: подтверждены преступления против мирных жителей в 30 населенных пунктах Украины

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине опубликовала доклад о состоянии прав человека в стране во время вооруженного конфликта. Сотрудники миссии задокументировали факты казней, изнасилований более чем в 30 населенных пунктах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей.

Миссия документировала случаи, произошедшие в феврале-марте нынешнего года, когда территории Украины находились под контролем российских войск.

В Буче подтвердились 50 убийств мирных жителей, большинство из которых — мужчины, но среди погибших были женщины и дети. В ООН добавляют, что эксгумация тел и идентификация останков еще не закончились, поэтому говорить об окончательных данных пока нельзя.

Похищение мирных жителей подтвердилось в 248 случаях. Во время этого похищенные подвергались пыткам, содержались в бесчеловечных условиях. Некоторые были убиты.

ООН рассказала о 108 возможных случаях сексуального насилия (в том числе 78 изнасилованиях), 23 из них удалось подтвердить.

Окончательных выводов эксперты пока не сделали. Но по мере поступления сведений из других территорий Украины появляется все больше данных о серьезных нарушениях прав человека и международного права. В том числе речь может идти о военных преступлениях.

На 27 июня ООН подтвердила гибель 4731 мирного жителя, 5900 человек получили ранения. Среди погибших 330 детей.