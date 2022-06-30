В МЧС опасаются отключения западного программного обеспечения

По информации «Коммерсанта»‎, МЧС России оценит риски использования западного программного обеспечения. В ведомстве опасаются отключения из-за санкций: спасатели используют австрийскую платформу ProxmoX Virtual Environment и получают данные от ресурсов со спутниковыми снимками Земли от NASA.

Оценку рисков использования иностранного ПО проведут с учетом «текущих геополитических и экономических условий». Импортозамещение в этой области возможно, но может оказаться дорогим.

Австрийская ProxmoX VE позволяет создавать и управлять виртуальными машинами, а также осуществлять централизованное управление виртуализацией. Из NASA EOSDIS GIBS, которая позволяет загружать спутниковые снимки Земли, в МЧС берут справочную и другую информацию.

Иностранные системы используют для «Атласа опасностей и рисков»‎ — на его основе в МЧС принимаются в том числе управленческие решения. Запуск «Атласа»‎ стоил 112 млн рублей, систему запустили в 2021 году. До 2024 года для ее развития нужно еще 100 млн рублей.

Доступ к системе есть открытый — для граждан, и закрытый — для сотрудников МЧС. В последнем режиме отражен больший массив данных, в том числе данные о событиях, «включая те, что происходят в Украине».

Эксперты считают главным риском отключение работы ПО для России. Руководитель группы аналитики центра мониторинга и противодействия кибератакам IZ:SOC компании «Информзащита» Ильназ Гатауллин рассказал и о возможностях «закладок»‎. С их помощью злоумышленники смогут получить первичный доступ в инфраструктуру, чтобы потом распространиться внутри сети и получить доступ ко всем данным».

По словам исполнительного директора научно-исследовательского центра АО «Швабе» в МФТИ Лорана Акопяна, заменить подобные системы реально, но «объем необходимых для этого инвестиций может остановить даже государство от решения подобных задач на фоне разнообразных open-source-компонентов».