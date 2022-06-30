Кирилл Серебренников: Да, Гоголь-центр закрыт

Да. Гоголь центр закрыт. Все.

Последним спектаклем будет представление "Я не участвую в войне" по поэзии Юрия Левитанского".

А последней премьерой театра стал поэтический спектакль "Берегите ваши лица" по поэзии Андрея Вознесенского.

Тогда в Театре на Таганке спектакль прошёл один раз и был сразу закрыт властью.

Теперь они решили закрыть театр. За позицию. За честность. За попытку свободы. За то, что все месяцы, что идёт война, в театре актеры, протестуя против войны, не выходят на поклоны, заканчивая каждый спектакль изображением голубя мира. За то, что не сняли с репертуара мои спектакли. За то, что остались порядочными людьми. Названия спектаклей — Я НЕ УЧАСТВУЮ В ВОЙНЕ и БЕРЕГИТЕ ВАШИ ЛИЦА — это послания вам, зрителям, это просьба от всех нас, команды Гоголь-центра, оставаться людьми.

Да. Они закрывают живой театр. С постоянными аншлагами. Со своей прекрасной публикой. С уникальным репертуаром. Театр с мировым именем. Театр для людей. Они могут это делать по праву учредителя. Но с точки зрения искусства это не просто вредительство — это убийство. Очередное обыкновенное убийство. Так, пожалуйста, и запомните.

DEUS CONSERVAT OMNIA.

