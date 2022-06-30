Ника Белоцерковская: Молчание сейчас — это те же слова, только не сказанные

(Фото - Какая собачка, такая и дама)
Я сама главный апологет «Никто, никому, ничего не должен».
Должны ли публичные люди высказываться?
Нет. Не должны. Дети, семья и работа, кредиты и прочее. Свой маленький и почти безоблачный мир в который они не хотят пускать этот огромный и жуткий.
Расстраивает ли это молчание меня?
Не знаю. Просто молчание сейчас - это те же слова, только не сказанные.
И это молчание бывает слишком уж громким.
Закон не требует, если вы видите, как кого-то насилуют и убивают, вступиться. Вы свидетель. Вас не посадят.
Но публичное молчание - оно очень заметное. Оно громче слов.
И именно на молчании тех, кто никому ничего не должен, конструируется ложный консенсус - множество порядочных людей в отчаянии думают, что они со своим мнением в одиночестве.
Другая сторона то ведь не молчит, а вопит. Доказывает с лиловой пеной у рта: они сами себя разбомбили, это трупы-консервы, там был завод, торговый центр подожгли, постановка, никто никого не насиловал, не мародёрил, только по военным объектам, вон смотрите - трупы шевелятся, а девочку вообще принесли для съёмок в проф. кровавом гриме. А когда появляются реальные доказательства - то, конечно же Голливуд и монтаж.
Лучшая отмазка сейчас «слова ничего не решают».
Нет. Решают. Работают. Очень даже работают и даже в задымленной этой пропагандисткой чумой России.
Они дают нормальным людям главное сейчас понимание;
- чёрное — это именно чёрное, даже если большинство называет его белым.
- я не один, хоть и в меньшинстве.
- я не безумен, потому что уважаемые мною люди тоже думают так же
- нас много, нас слышно, нас уничтожают, потому что боятся.
Именно через слова меняется реальность. Поэтому пропаганда и пытается перекричать, уничтожить противоречивым абсурдом разум своего потребителя.
Именно через слова передаются социальные изменения. Не просто так же Соловьев-Симоньян получают свой миллион (не рублей) ежемесячно. А молчание тех, кому верят, стоит сейчас намного дороже.
Но оказывается, что можно копить свои молчаливые гонорары.
Но их же неизбежно потом посчитают. Насколько вы намолчали. Обязательно посчитают.
Например — Кременчуг.
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