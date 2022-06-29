Адвоката Талантова арестовали по делу о «фейках»

«Медиазона»* сообщила, что президента адвокатской палаты Удмуртии, защитника журналиста Ивана Сафронова Дмитрия Талантова отправили в СИЗО до 21 августа. Суд посчитал, что он может скрыться или продолжить преступную деятельность.

В отношении Талантова возбуждено уголовное дело о «дискредитации» российской армии по мотивам политической вражды (ст. 207.3 УК РФ). Максимальное наказание по этим обвинениям может составить 10 лет лишения свободы.

Талантова задержали вчера в Ижевске, накануне его вылета в Москву. После этапировали в столицу. Его обвиняют в распространении «фейков» про российскую армию. Суд сегодня прошел в закрытом режиме по ходатайству прокурора. Заседание началось на четыре часа позже запланированного времени.

Адвокаты указывали, что в материалах дела не указано, какие сведения составляют гостайну, из-за которой нужно вести дело в закрытом режиме. Прокурор объяснила, что в материалах дела есть рапорт оперуполномоченного с данными оперативно-розыскных мероприятий, экспертиза, в которой есть «иная, охраняемая законом тайна», ответ из Генштаба Минобороны с такой же «иной» тайной.

«Адвокатская улица» опубликовала часть материалов дела. Поводом для задержания стал апрельский пост в пять предложений о действиях российской армии «в Харькове, Мариуполе, Ирпене, Буче». Следствие провело лингвистическую экспертизу и обнаружило в записи Талантова «информацию о совершении вооружёнными силами РФ массовых убийств мирного населения на территории Украины», а также «негативное, враждебное, презрительное отношение к президенту Путину и проводимой им политике».

Пост обнаружил на странице Талантова в Facebook** оперуполномоченный Центра «Э» Южного округа Москвы лейтенант Серегин. «Акт осмотра сайта» он составил в присутствии понятых. С 25 марта по 4 апреля он обнаружил девять, представляющих интерес постов.

Самой «интересной» для следствия оказалась запись Талантова от 3 апреля. Это был репост публикации пользователя «Московский активист»: фотография пожилого мужчины с плакатом на Красной площади. На плакате было написано: «Украине — мир. России — вменяемость, ужас, стыд, покаяние. Путину — ад».

«А как по-другому после фотографий и видео от Харькова, Мариуполя, Ирпеня, Бучи??? — написал в своём посте Дмитрий Талантов. — Это уже не фашизм — это крайние нацистские практики!» Также он добавил, что «отказывается признавать за людей» тех, кто «будет поддерживать убийцу Пу и его шоблу».

Лингвистическая экспертиза обнаружила, что «автор выражает негативное (враждебное, презрительное) отношение к президенту России В. В. Путину и проводимой им политике». Об этом свидетельствует «использование презрительных номинаций «убийца Пу» и «шобла»».





Фото: «Медиазона»

*«Медиазону» Минюст России признал иностранным агентом

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