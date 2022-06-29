126-й день боев: главное

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что президент Индонезии Джоко Видодо приехал в Киев с рабочим визитом. Он побывал в Ирпене. Завтра у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Сирия решила признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщили «Ведомости»‎ со ссылкой на сирийское агентство SANA. В будущем, Сирия планирует установить дипломатические отношения с ЛДНР.

«Это воплощение общей воли и желания установить отношения во всех областях, поэтому Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет обеих стран, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики», — заявили агентству в сирийском МИДе.

Украина и Россия провели самый большой с начала боев обмен пленными. В Украину вернулись 144 человека. Как пишет DW*, российская сторона не подтвердила обмен. Из этого числа 95 человек — защитники «Азовстали»‎‎. Большинство освобожденных украинцев имеют тяжкие телесные повреждения.

Мэр Херсона Кирилл Стремоусов сообщил о подготовке референдума. По его словам, Херсонская область станет полноценным субъектом России, «который может быть как одно единое государство, в котором не просто уживаются многонациональные народы — в котором живут одни, единые, целые, как одна семья, народы России»‎.

«Несмотря ни на что мы идём в Россию и в скором будущем вернём себе нашу Родину из который все мы родом. Херсонская область никогда не вернётся в среду нацизма, разврата и цинизма»‎, — сообщил Стремоусов. — «Мы — жители Херсонской области хотим вернуться к традиционным семейным ценностям и нашей общей истории, а не европейским извращениям и отрицанию Божественной силы Любви, воплощая фашизм и демонизм в проявлениях вечного страха»‎.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо издал указ, по которому на территории региона будут действовать российские законы в том числе «О полиции»‎, «Об оперативно-розыскной деятельности»‎, Уголовный кодекс и другие нормативно-правовые акты по обеспечению правопорядка. Взаимодействие будет налажено с руководством временного управления Министерства внутренних дел РФ по Херсонской области.

«Рельсовых партизан»‎ в Беларуси могут казнить. Они совершали диверсии на железной дороге, чтобы осложнить доставку вооружения в Украину. Сейчас трое фигурантов уголовного дела — их обвиняют в терроризме на железной дороге, пишет DW*.

Минобороны Британии пишет, что удар по Кременчугу мог был ошибочным.

Существует реальная вероятность того, что он был направлен на ближайшую инфраструктуру. Неточность России в нанесении дальних ударов ранее приводила к массовым жертвам среди гражданского населения, в том числе на железнодорожной станции Краматорск 9 апреля 2022 года, отмечают спецслужбы.

Однако в британской разведке добавляют, что российские руководители готовы принять высокий уровень побочного ущерба, когда они видят военную необходимость в поражении цели. Почти наверняка Россия продолжит наносить удары, пытаясь воспрепятствовать пополнению запасов украинских передовых сил. Нехватка в России более современного высокоточного ударного оружия и профессиональные недостатки их наведения, скорее всего, приведут к дальнейшим жертвам среди гражданского населения.

Институт изучения войны (ISW) пишет, что украинские власти отход из Лисичанска и Луганской области, как было в Северодонецке. Такая тактика может позволить Киеву источать российские силы. Она будет работать до тех пор, пока российская атака не достигнет кульминации или украинские силы не займут более защищенные позиции вдоль более прямой линии, усеянной укрепленными городами и поселками.

В Пентагоне считают, что российские силы продолжают нести значительные потери в боях за небольшие территориальные завоевания, а российские группировки, сражавшиеся в Северодонецке, вероятно, потеряли личный состав и технику.

Российские войска предприняли безуспешное наступление севернее Славянска и нанесли сокрушительные удары по населенным пунктам западнее Изюма. Это могло сорвать контрнаступление украинских войск. Российская армия не смогла продвинуться по трассе Харьков-Белгород, продолжила препятствовать продвижению украинских войск к государственной границе или Изюму. Украинские силы продолжали контрнаступление к северу от Херсона и, как сообщается, освободили два населенных пункта. Российские подразделения продолжали перебрасывать боевую технику и личный состав восточнее Мелитополя.





*DW Минюст признал иностранным агентом