Британия ввела санкции против владельца "Норникеля" Владимира Потанина и племянницы Путина

Правительство Великобритании опубликовало новые санкции против России. В список попали «тайная племянница» Владимира Путина Анна Цивилева, губернатор Кемеровской области, миллиардер Владимир Потанин, бизнесмен Руслан Байсаров и другие.

В британском правительстве сочли , что они составляют круг ближайшего окружения Путина. Им нельзя будет пользоваться услугами трастов, въезжать в страну. Активы будут заморожены, а яхты и самолеты не смогут пересекать границы Содружества.

Об Анне Цивилевой и ее родственных связях с Путиным рассказало «Агентство». Она президент угледобывающей компании АО «Группа Колмар». Ее муж — Сергей Цивилев — губернатор Кемеровской области. По мнению британских властей, пара извлекла значительную пользу из своих отношений с Путиным. АО «Группа Колмар» уже находится под санкциями.

Владимир Потанин — второй богатейший человек России и владелец крупного конгломерата «Интеррос» и бенефициар ГМК «Норильский никель».

«Потанин продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина, приобретая Росбанк и доли в Тинькофф Банке после вторжения России в Украину», — написали британские власти.

«Интерфакс» добавил, что в список включен Иван Тырышкин, лидер группы инвесторов, покупающих ХКФ банк у чешского Home Credit B.V. В список включены также Руслан Байсаров, Саит-Салам и Саид Гуцериевы,сыновья миллиардера Михаила Гуцериева, президент компании «Велесстрой» Михайло Перенчевин, Московский индустриальный банк (МИнБ), АО «Новые возможности».

В правительстве Великобритании отмечают, что на этом не собираются останавливаться и будут использовать санкции и дальше, «чтобы ослабить российскую военную машину». Всего в санкционном списке Британии больше 1000 человек и 120 предприятий.