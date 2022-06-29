Норвегия заблокировала российские грузы в Шпицберген

Сегодня в МИД вызвали временную поверенную в делах Норвегии в России Сольвейг Россебё. Ей заявили о неприемлемой ситуации с блокировкой доставки грузов на Шпицберген. Если не будут приняты скорейшие меры, это приведет «к соответствующим ответным мерам», добавили в министерстве.

Грузы предназначались для работы ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь». Ограничения для автоперевозчиков Норвегия ввела в конце апреля. Заблокированными оказались товары для функционирования предприятия и Генконсульства России, в том числе продукты, медоборудование, стройматериалы и запчасти для транспортных средств. На Шпицбергене живет около 500 вахтовиков-шахтеров.

«Потребовали от норвежской стороны скорейшего решения вопроса. Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам,» — написали в МИД.

Как пишет «Интерфакс», спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что МИД Норвегии отклонил требование «Арктикуголь» разблокировать доставку товаров на Шпицберген. По мнению сенатора, Осло нарушило Парижский договор 1920 года, который регулирует международно-правовой статус архипелага и перевозки туда грузов. По сведениям Косачева, норвежский МИД объяснил отказ санкциями.

В марте из-за начала боев в Украине Норвегия присоединилась к некоторым санкции против России.