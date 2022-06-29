Клишас: в России «нет места» суду по правам человека

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил на Петербургском международном юридическом форуме, что в России вряд ли появится суд по правам человека, цитирует его РИА Новости.

«Я на 99% уверен, что суда по правам человека у нас не будет, такому суду никакого места в нашей системе нет. Я тогда не понимаю, чем будут заниматься все другие суды в РФ», — отметил сенатор. Смертная казнь, по его мнению, возвращена не будет.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также выступил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Он рассказал о делах о «геноциде» русских, которые завели на пленных украинцев.

В марте Россия вышла из Европейского Совета, позже был принят закон о невыполнении решений ЕСПЧ, которые вынесены после 15 марта.







