Россию назвали непосредственной угрозой НАТО

На саммите в Мадриде члены НАТО приняли новую доктрину безопасности. Россию в ней назвали «наиболее значительной и непосредственной угрозой», пишет агентство DPA.

Согласно новой доктрине безопасности, Россия представляет собой «наиболее значительную и непосредственную угрозу» для НАТО. Лидеры упомянули и Китай: его политика бросает вызов «интересам, безопасности и ценностям» Альянса.

«Коммерсант» добавил, что НАТО рассчитывает сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации. Альянс не ищет конфронтации с Россией и не представляет угрозы для Москвы.



Саммит в Мадриде начался вчера. Главным стало решение о принятии в Альянс Швеции и Финляндии. Сегодня страны официально начали процесс приема стран, все лидеры высказали однозначную поддержку такому решению.

Сегодня члены НАТО договорились также о наращивании войск в Восточной Европе из-за боев в Украине. В состояние повышенной готовности приведут 300 000 солдат. Контингент войск НАТО в Европе вырастет в 7,5 раз. Генсекретарь Йенс Столтенберг назвал это решение «фундаментальным изменением сдерживания и обороны» в Альянсе.