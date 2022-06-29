Марина Шаповалова: Заговаривание террориста

По поводу опубликованного в «Фигаро» разговора Макрона с Путиным за 4 дня до нападения.

По сути речи Макрона напоминают заговаривание переговорщиком террориста, как это показывают в кино. Но там обычно террорист угрюмо молчит, а наш юлит и лжёт. Ложь в каждой реплике - у него уже всё на старте, он уже решил и отменять не намерен. Самооправдание наперёд: вы не смогли заставить Зеленского. «Слушай меня внимательно!» Вот пристал! Вынуждает что-то пообещать, согласиться на встречу с Байденом. Какая встреча? - всё, нафиг! Я тут вообще в спортзале, неудобно разговаривать - давай, пока, всё потом!

Замечание «на полях»: из слов Макрона меня зацепило про сепаратистов - не в контексте ЛДНР, а вообще. Я на адвоката нигде не училась, мне простительно не понимать, почему в международном праве диалог строится на предложениях только одной стороны. Что и как можно согласовывать, если предложения второй стороны никого не интересуют?.. Впрочем, за 4 дня до «спецоперации» все слова про это были - в пустоту.

Макрон всерьёз думал, что может заручиться обещанием Путина ничего не предпринимать хотя бы в ближайшие дни. Для Путина, что пост фактум ясно, ничего не значили в тот день ничьи слова - ни Макрона, ни собственные. Путин никогда не играл в политику по правилам, презирая любое следование правилам как прикрытие слабости или лицемерие. В его представлении международная политика - пространство для волевых и сильных. Как он сам. А слова... «Не вынуждали бы - я бы не соврал. Сами виноваты».

Публикация переговоров первых лиц - экстраординарное событие, хотя не беспрецедентное уже. Открывать то, что обычно находится «под ковром», стоит только ради формирования определённого общественного мнения. Оно даже в демократических странах нужно отнюдь не всегда. Оно необходимо перед принятием неординарных же решений.

Путина «распечатывают» публично, чтобы всем предъявить его неспособность к контактам даже не политического, а простого человеческого уровня. Зачем? Что хотят сделать? Действительно нечто направленное на прекращение массового живодёрства? Или просто надо протащить очередной «пакет санкций», болезненный для европейских избирателей, уже теряющих терпение?..

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