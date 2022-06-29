ЕСПЧ принял более 8500 индивидуальных исков против России из-за боев в Украине

На рассмотрении ЕСПЧ находится 8500 индивидуальных исков против России из-за боев в Украине. Помимо этого суд зарегистрировал жалобу Украины против России, пишет DW*.

Киев обвиняет Москву в военной агрессии, нападениях на мирных жителей и других нарушениях прав человека. Россия в марте вышла из ЕСПЧ, а после был принят закон о неисполнении решений Европейского суда, принятых после 15 марта.

The Guardian писала, что больше сотни юристов работают над исковыми заявлениями от предпринимателей и украинцев к российским политикам и военным, которые поддерживали решение российских властей. Иск о компенсации подал и владелец «Азовстали» Ринат Ахметов.





*DW Минюст России признал «иностранным агентом».



