Бастрыкин: против украинских военных заведено около 200 дел «о геноциде русских»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). По его словам, следователи возбудили около 200 уголовных дел «о геноциде русских людей». Как пишет «Коммерсант», выступление состоялось в нулевой день ПМЮФ. На нем присутствовали в основном студенты.

Бастрыкин говорил и о «специальной военной операции». Протесты против действий российской армии в Украине глава СК назвал беспорядками, на которых избивали полицию. Из-за этого он отдал приказ задерживать и арестовывать протестующих.

«Стало трендом говорить, что тебе стыдно за то, что ты русский. А я спрашиваю таких: что же вы молчали с 2014 года?» — отметил господин Бастрыкин.

Бастрыкин сказал также, что начало «спецоперации» готовили на 8 марта, но президент России Владимир Путин «говорил, что не повторим ошибок 41-го года». Глава СКР повторил утверждение о том, что Украина планировала операцию на Донбассе с последующим выходом к границам России.

По словам Бастрыкина, множество жителей Донбасса имеют российское гражданство. В рамках Женевской конвенции в регионе работает около 30 следователей из России, которые уже возбудили около 200 уголовных дел. Обвиняемые в основном — высокопоставленные бывшие и действующие сотрудники генштаба ВСУ.

«Мы нередко квалифицируем действия украинской военщины как геноцид, геноцид русского народа», — сказал он, добавив, что существует спецгруппа следователей, которая занимается исключительно геноцидом (ст. 357 УК).

«Когда они обрели идеологию нацизма, фашизма? Они же родились в СССР!» — посетовал Александр Бастрыкин.

По поводу пленных он отметил, что договорился «с кем надо», чтобы не обменивать большинство из двух тысяч украинцев. Он намерен заставить их платить за разрушенную инфраструктуру Мариуполя. Но как именно, не уточнил.