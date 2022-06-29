Защита осужденного на смертную казнь британца подала апелляцию

ТАСС сообщил о том, что защита британца Шона Пиннера обжаловала смертный приговор, вынесенный ему в ДНР. Двое других осужденных пока не подали апелляцию.

Адвокат Пиннера Юлия Церковникова сообщила, что защита просит заменить смертную казнь на пожизненное заключение.

Троих иностранцев приговорили в ДНР к смертной казни 9 июня. Верховный суд ДНР решил, что они были наемниками, планировали свергнуть власть организованной группой, обучались терроризму.

Российский МИД сообщал, что Британия якобы не интересовалась судьбой пленных граждан. К осужденному из Марокко Ибрагиму Сауну приедут власти страны и родственники. ЕСПЧ требовал от России гарантировать неисполнение смертного приговора, но Россия сообщала, что ничего гарантировать не может.