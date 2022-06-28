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Швеция и Финляндия будут приняты в НАТО

28.06.2022

Турция сняла свои возражения против принятия двух ранее нейтральных стран в Североатлантический союз.
В Мадриде начался саммит НАТО

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