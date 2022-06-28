125-й день боев: главное

Минобороны России признало вчерашний удар по торговому центру «Амстор» в Кременчуге. По версии министерства, высокоточные ракеты были нацелены на ангары с западным оружием, а ТЦ не работал.

Генпрокуратура Украины сообщила, что разобрано около 60% завалов. На месте работают прокуроры, следователи, СБУ, военные эксперты и консультативная группа Atrocity Crimes Advisory Group. По данным «Вот Так», правоохранители установили данные полка авиации и имена взлетевших на Ту-22 летчиков.

Мировые лидеры осудили удар по торговому центру. В ЕС назвали подобное неизбирательное нападение военным преступлением, ответственность за это полностью лежит на России.

«Это еще одно чудовищное нападение из серии атак на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, осуществленных российскими вооруженными силами, включая недавние ракетные удары по гражданским зданиям и инфраструктуре в Киеве и других регионах. Продолжающиеся обстрелы мирных жителей и гражданских объектов возмутительны, совершенно недопустимы и равнозначны военному преступлению», — сказал верховный представитель ЕС Жозеп Боррель

Во время атаки в торговом центре находилось около тысячи человек. По данным «Настоящего времени»*, точное число жертв неизвестно, так как продолжается разбор завалов. Пока известно о 25 погибших, еще 21 человек пропал без вести.

Институт изучения войны сообщает, что российские силы начали кампанию массированных и в основном неизбирательных ракетных ударов по украинским городам. Это перекликается с заявлениями представителя Минобороны США о том, что российские силы все чаще опираются на артиллерийские и ракетные удары для продвижения операций в Украине. По мере того, как российские силы продолжают сжигать свои запасы высокоточного оружия, такие атаки, которые наносят значительный побочный ущерб гражданскому населению, вероятно, будут усиливаться.

«Интерфакс» сообщил, что часть украинских пленных находится в России. С ними проводятся следственные действия, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Если их вина не подтверждается, то у пленных есть два пути: или получать гражданство России или ждать очереди на обмен и возвращаться на Украину, где его снова ждут два пути: либо призовут, либо посадят в тюрьму, сказал Картаполов. Он добавил, что многие соглашаются получать гражданство.

Российские военные обстреляли район от Николаева до окраин Харькова. Как пишет The New York Times, по меньшей мере восемь мирных жителей, в том числе 6-летняя девочка, погибли, еще десятки получили ранения, в том числе 3-месячный ребенок, находящийся в коме.

Российские силы обвинили в похищении мэра Херсона Игоря Колыхаева. Об этом сообщила его помощница Галина Ляшевская. Его задержали вооруженные люди как только он вышел из машины. Помимо этого были изъяты жёсткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы.

«Всё это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооруженной охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли. Уверена, что арест Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями. Несколько дней назад он получил письмо от «новоназначенного» мэра, где тот приглашал его обсудить будущую «организацию взаимодействия». За отказ от встречи пригрозил арестом. Колыхаев не пошёл,» — написала Ляшевская.

Назначенный глава Херсона Владимир Сальдо сказал, что бывший мэр Херсона Игорь Колыхаев «вредит» новой власти. Он якобы угрозами заставляет работников социальной сферы саботировать исполнение служебных обязанностей.

«Приспособленец, готовый, как зверь, выпрыгнуть и укусить в любой момент», — сказал Сальдо.

«Нова газета. Европа» сообщила об обмене телами погибших. В Украину вернули тела 46 военнослужащих, из них 21 — защитники завода «Азовсталь». Сколько тел было передано РФ, украинская сторона не уточнила.

Также состоялся обмен пленными по формуле «17 на 15». Об этом сообщил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными.

Разведка Британии пишет, что украинские силы продолжают укреплять позиции на возвышенности в городе Лисичанск. Украинские силы наносят удары в тылу российских войск.

С 24 по 26 июня Россия нанесла необычайно интенсивные удары по территории Украины с использованием ракет большой дальности. Ракеты выпустили как из белорусского, так и из российского воздушного пространства. Российская армия использует подобное оружие для достижения тактического преимущества.

Российские вооруженные силы все больше истощаются. В настоящее время ухудшилась боевая эффективность, которая, вероятно, не изменится в долгосрочной перспективе.

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские власти продолжают попытки пополнить ряды военных без объявления всеобщей мобилизации. Анонимный высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что в российских войсках, вероятно, не хватает высокопоставленных военачальников, и они в большей степени полагаются на отставных офицеров и резервистов для восполнения потерь среди офицеров.

Российские войска постепенно продвигаются к юго-западу от Лисичанска, но не полностью отрезали украинские пути сообщения с Бахмутом. Восточнее Бахмута шло размеренное наступление. Украинские войска отразили атаки севернее Славянска. Российские войска вели бои возле Харькова, но не продвинулись вперед.

Украинские контрнаступления вдоль южной оси вынуждают российские войска отдавать приоритет оборонительным операциям вдоль линии соприкосновения.

*«Настоящее время» признано Минюстом «иностранным агентом»