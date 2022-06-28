Женщины из Бурятии потребовали вернуть их мужей и сыновей из Украины

Жены и матери солдат, которые сейчас участвуют в боях в Украине, записали видеообращение к главе республики Алексею Цыденову. Они потребовали вернуть их домой, сообщило в Twitter издание «Люди Байкала».

На видео женщины также говорят о том, что их родственники поехали на учения в Беларусь еще в январе, но потом перешли границу Украины. Они также рассказали о том, что у военнослужащих контузии легкой и и средней степени тяжести. Они истощены морально и физически: все это время они находятся в военно-полевых условиях, добавили женщины.