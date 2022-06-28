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#Новости

Поправки в закон об иноагентах прошли второе чтение

28.06.2022

Госдума предлагает создать единый реестр и добавить ограничений иноагентам

«Российская газета» сообщила о том, что поправки в закон об иностранных агентах прошли второе чтение. 

Первое чтение прошло 7 июня. Помимо единого реестра иноагентов предлагается создать список лиц, аффилированных с иноагентами. Также будут введены дополнительные ограничения для «подверженных влиянию иностранных государств»: например, нельзя будет работать с несовершеннолетними, изготавливать печатную продукцию для них. Также иноагентам теперь будет не обязательно получать иностранное финансирование или иметь хоть какое-то гражданство. 


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