Поправки в закон об иноагентах прошли второе чтение

«Российская газета» сообщила о том, что поправки в закон об иностранных агентах прошли второе чтение.

Первое чтение прошло 7 июня. Помимо единого реестра иноагентов предлагается создать список лиц, аффилированных с иноагентами. Также будут введены дополнительные ограничения для «подверженных влиянию иностранных государств»: например, нельзя будет работать с несовершеннолетними, изготавливать печатную продукцию для них. Также иноагентам теперь будет не обязательно получать иностранное финансирование или иметь хоть какое-то гражданство.