Леонид Невзлин: «Мир стал падать в пропасть, потому что его некому поддерживать»

Четыре месяца назад не стало мира. Не такого уж и прекрасного, во многом несправедливого, но все-таки мира, а он всегда лучше войны. Его разрушил Владимир Путин, считают все нормальные люди, и они правы. Но паранойя российского президента и его окружения это только одна из причин беды.

Мир стал падать в пропасть, потому что его некому поддерживать. Сегодняшние довольно слабые и не очень последовательные попытки остановить агрессора кажутся просто титаническими усилиями на фоне безвольной и преступной вялости мирового сообщества полугодичной давности. Путин шел к войне, а те, кто его должны были остановить, «проявляли озабоченность» (ненавистное выражение – в устах статусных людей оно звучит хуже посыла к такой-то матери).

Мир было некому защищать. Он рухнул от своей слабости. Сегодня, когда пошел пятый месяц бойне, важно думать не только о том, как ее прекратить (это, конечно, первоочередной вопрос), но и о том, как сделать новый мир более защищенным и сильным. Как заставить политиков не просто болтать и «выражать озабоченность», но и создавать прочные основы для недопущения агрессии. Иначе следующий мир будет обречен.

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