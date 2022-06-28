Мария Борзунова*: «Я агент Беларуси!»

Так вот, прислали мне возражения Минюста, в которых они рассказывают, почему признали меня иноагентом. Там все стандартно: работала журналисткой на Дожде, распространяла иноагентов «Медузу»**, «Медиазону»*** и своего коллегу Даню Сотникова****, которого тоже признали иноагентом в прошлом году. Собственно твит с этой новостью мне и вменяется: я тогда репостнула Данин твит с плашкой и написала «Даня ❤❤❤». От своих слов не отказываюсь, Даня все ещё ❤❤❤.

В качестве площадок указаны телеканал «Дождь»*****, Твиттер, ФБ и Одноклассники (я даже не знала, что у меня там есть профиль).

А теперь самое смешное и идиотское. Что такое по мнению Минюста иностранное финансирование. Телеканал «Дождь», который исправно платил мне зарплату и был признан иноагентом? Нет!

Так вот. По информации Федеральной службы по финансовому мониторингу, подступившей в Министерство юстиции РФ 27.12.2021 года, Борзунова Мария Михайловна, 14.01.1995 г.р., является получателем денежных средств от Gershkovich Evan (США) с июля 2020 по ноябрь 2021 – 3 операции на сумму 1290 рублей!!!!

А также Лахбаби Надин Саадовна (Беларусь) с марта 2019 по май 2020 – 18 операциями на сумму 10,270 рублей.

Эван Гершкович – в прошлом журналист Moscow Times, а сейчас Wall Street Journal. Он долгое время жил в Москве до известных событий. Но это все не важно. Эван Гершкович мой ближайший друг, с которым мы проводили очень много времени вместе. То есть эта тысяча рублей это условно покупали друг другу выпить в барах и так далее.

А Надин – это бывший продюсер Дождя, моя коллега и хорошая приятельница. С которой мы наверняка переводили деньги за условную «Кухню на районе» и американо в соседней с офисом кофейне на Флаконе.

Зато Минюст подтвердил, что я агент Беларуси (и на 1000 рублей США!).

Оригинал





* Мария Борзунова признана Минюстом РФ СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

** «Медуза» признана Минюстом РФ СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

*** Телеканал «Дождь» признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

**** Даниил Сотников признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функции иностранного агента.