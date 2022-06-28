Владелец «Азовстали» подал иски против России в ЕСПЧ

Ринат Ахметов, владелец завода «Азовсталь» в Мариуполе, подал иск против России в Европейский суд по правам человека. Как сказано в заявлении компании SCM, он требует компенсацию за грубые нарушения его прав собственности. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия приняла закон о невыполнении решений Европейского суда.

«Бомбардировки российской артиллерией металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе с целью уничтожения последнего оплота украинского сопротивления в этом городе стали для всего международного сообщества свидетельством неуважения со стороны России к нормам международного права и прав человека», — говорится в заявлении.

По поводу иска Ахметова пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия вышла из Совета Европы, а также приняла закон о невыполнении требований ЕСПЧ, поэтому «ответ очевиден», передает его словам ТАСС.

Владелец «Азовстали» не единственный, кто планирует привлечь Россию к ответственности за разрушения: иски готовят и другие предприниматели. Как писало The Guardian, сотни юристов работают над исками к политикам, бизнесменам и другим, ответственным за «поддержку российских военных усилий». Через эти дела Украина планирует получить финансовую компенсацию для миллионов жертв.