Илья Яшин арестован на 15 суток

UPD: «Отбывать административный арест буду в спецприёмнике №2 — ул. Мнёвники, дом 6, корпус 2», — сообщил политик.

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Сегодня Хамовнический суд присудил 15 суток ареста политику Илье Яшину. Свое дело он назвал «юмористическим».

Как сообщил политик в Telegram, рапорт на него написал полицейский снайпер. По его данным, полицейские патрулировали парк у Новодевичьего монастыря, но Яшин в этот момент якобы начал их оскорблять и грязно ругаться.

«Благородные полицейские пытались вежливо меня урезонить, делали замечания и призывали к порядку. В ответ я принялся хватать их за форменную одежду, толкал сержанта и прапорщика, всячески провоцировал драку. Ну тут уж у полицейских не осталось выбора: пришлось задержать опасного хулигана (то есть меня) и доставить в отдел, где и был оформлен протокол по статье 19.3 КоАП», — рассказал Яшин.

В подтверждение версии полиции не понадобились записи камер с нагрудных регистраторов, видео с телефонов, которые зафиксировали момент задержания.

Сам политик сообщил, что полицейские подошли к нему, когда он с подругой сидел на лавочке.

«К нам быстрым шагом подошли трое полицейских, которые в категоричной форме потребовали пройти с ними. Несмотря на то, что причины задержания они не пояснили, требование я выполнил (прекрасно зная об ответственности за его невыполнение). Историю, описанную в рапорте, про оскорбления полицейских и отталкивание их руками я расцениваю как анекдот», — добавил политик.

Причины своего задержания он назвал политическими, в том числе связанными с будущими выборами.

«Я оппозиционный политик. Независимый депутат, критик президента Путина и противник войны с Украиной. Данное задержание — это способ оказать на меня давление», — считает он.

Не исключено, что этот арест позже выльется в уголовное дело, как было в случае с Владимиром Кара-Мурзой*.

Яшина задержали вчера ночью, ему вменили статью о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).







*Владимира Кара-Мурзу Минюст России признал «иностранным агентом».





