МИД России ввел санкции против дочери и жены Байдена

В МИД России опубликовали новый санкционный список в отношении граждан США. В него вошли дочь и жена президента США Джо Байдена.

В министерстве сообщили, что санкции стали ответом на расширяющиеся антироссийские санкции. Под ограничения попали участники группы «Макфол–Ермак», которая, по мнению МИД, «занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций». Им бессрочно закрыт въезд в Россию.

В список включены профессоры Стенфордского университета Ларри Даймонд, Кэтрин Стоунер и Френсис Фукуяма, основатель Института по вопросам лидерства при Йельском университете Джефри Зонненфельд, профессор Йельского университета Лэстер Краун, сенаторы США и другие политики и общественные деятели.