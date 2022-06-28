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#Новости

В России заведено 67 дел о «фейках» про армию

28.06.2022

Максимальное наказание по большинству дел — 10 лет

Правозащитник Павел Чиков сообщил о том, что в 35 регионах России расследуются 67 уголовных дел о «фейках» про российскую армию. В Москве расследуют 16 из них. 

По данным Чикова, большинство дел (50) предусматривают наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Из обвиняемых 16 человек находятся под стражей, а 18 — за пределами России.

Семь дел переданы в суд, вынесено два приговора. Один из них вчера — мужчине, чья дочь сорвала с машины букву Z. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. 



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