В России заведено 67 дел о «фейках» про армию

Правозащитник Павел Чиков сообщил о том, что в 35 регионах России расследуются 67 уголовных дел о «фейках» про российскую армию. В Москве расследуют 16 из них.

По данным Чикова, большинство дел (50) предусматривают наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Из обвиняемых 16 человек находятся под стражей, а 18 — за пределами России.

Семь дел переданы в суд, вынесено два приговора. Один из них вчера — мужчине, чья дочь сорвала с машины букву Z. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.