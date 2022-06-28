Close

#Новости

Любовь Соболь* признали иноагентом за получение зарплаты от ФБК**

28.06.2022

Денег Госдепа Минюст не обнаружил

Любовь Соболь сообщила в Twitter об основаниях, по которым Минюст признал ее «иностранным агентом». 

Политик пыталась оспорить признание иноагентом  суде, и сейчас она получила возражения Минюста. 

«Никаких денег Госдепа Минюст не обнаружил. Включили за то, что я официально получала зарплату (!) в ФБК** и распространяла материалы СМИ-иноагентов», — написала Соболь*. 



* Любовь Соболь включили в список «иностранных агентов» 6 мая 2022 года. 

**ФБК признан в России экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда.



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.