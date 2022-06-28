Любовь Соболь* признали иноагентом за получение зарплаты от ФБК**

Любовь Соболь сообщила в Twitter об основаниях, по которым Минюст признал ее «иностранным агентом».

Политик пыталась оспорить признание иноагентом суде, и сейчас она получила возражения Минюста.

«Никаких денег Госдепа Минюст не обнаружил. Включили за то, что я официально получала зарплату (!) в ФБК** и распространяла материалы СМИ-иноагентов», — написала Соболь*.

* Любовь Соболь включили в список «иностранных агентов» 6 мая 2022 года.

**ФБК признан в России экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда.