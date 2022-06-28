Илья Яшин доставлен в Хамовнический суд Москвы

UPD: Илья Яшин сообщил, что на него составил рапорт полицейский-снайпер. Алексей Митрофанкин. По его словам, политик хватал его за форму, грязно оскорблял и отталкивал руками.

«Читаю рапорт и сам удивляюсь, какой я, оказывается, отморозок. В реальности мы сидели на скамейке в парке с моей подругой Ирой Баблоян, когда ко мне подбежали трое полицейских и молча увели в машину с буквой Z на лобовом стекле. Я в отделе, кстати, поинтересовался у Митрофанкина, не мешает ли ему офицерская честь так нагло врать и фабриковать материалы. «Я прапорщик, — ответил он. — это не офицерская должность», — рассказал в своем Telegram политик.

По его словам, такое наглое и демонстративно незаконное задержание — это очередной намек. Но все равно уезжать из России он не собирается.

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Илья Яшин сообщил сегодня, что доставлен в Хамовнический суд Москвы. Он ожидает, что его арестуют на 15 суток. Подробности будут позже.

«Везут в Хамовнический суд, который, видимо, оформит мне 15 суток ареста. Расскажу подробности позже», — написал политик.

Яшина задержали вчера ночью, ему вменяют статью о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Адвокат политика Вадим Прохоров добавил вчера, что по такой же схеме, при отсутствии каких-либо оснований в собственном дворе был задержан политик Владимир Кара-Мурза*. Ему так же сначала вменили неповиновение полиции, а во время отбытия административного ареста предъявили обвинение в распространении «фейков» про армию (ст. 207.3 УК РФ).







*Владимир Кара-Мурза признан Минюстом «иностранным агентом».