ООН: 4731 мирный житель погиб в Украине

Управление Верховного комиссара ООН сообщило новые данные о потерях среди мирных жителей в Украине. Погибли 4 731 человек, среди них 330 детей.

Всего ООН зафиксировало 10 631 жертву среди мирного населения: 5900 человек получили ранения. Убито 330 детей, ранены — еще 489 детей.

Большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения произошло из-за применения средств взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов. Однако окончательные данные могут быть значительно выше: сейчас организация не может подтвердить некоторые данные, а в зону интенсивных боевых действий доступа нет. Это касается, например, Мариуполя, Изюма, Попасной, Лисичанска и Северодонецка.