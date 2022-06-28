Российский зампостпред при ООН: Кременчуг — новая Буча

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал трагедию в Кременчуге постановкой. Об этом он написал в своем Twitter.

«Похоже, мы имеем дело с новой Бучей — стилевой украинской провокацией. Надо подождать, что скажет наше Минобороны, но уж слишком много бросающихся в глаза нестыковок. На чем именно киевскому режиму нужно держать в центре внимания Украину до саммита НАТО», — высказался Полянский.

Удар по торговому центру в Кременчуге произошел вчера днем. Видео пожара опубликовал в своих соцсетях президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, удар по ТЦ нанесла Россия. В тот момент в центре было около 1000 человек. Известно о 14 погибших и 50 раненых. Но люди могут находиться под завалами. Весь ТЦ сгорел.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении назвал Россию «крупнейшей террористической организацией в мире». По его словам «только абсолютно отмороженные террористы» могли это сделать.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель назвал удар по Кременчугу «ужасным неизбирательным ударом российских ракет».

«Тактика запугивания, которую использует Россия, никогда не сработает. Украина одержит победу при поддержке партнеров из «Большой семерки» и других стран. Мои глубокие соболезнования семьям погибших», — цитирует его канал «ЕС в России».

В Минобороны пока не комментировали удар по Кременчугу.