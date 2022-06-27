Александр Баунов – об «этике молчащих»

Люди привыкают не только к войне, но и к антивоенным выступлениям и словам. Хотя эти выступления могут грозить говорящим разрушением привычной жизни и потерей свободы, они становятся привычным бухтением, рядом с которым можно продолжать нормальную жизнь. И поскольку это бухтение мешает продолжать нормальную жизнь, от него начинают отмахиваться, отделываться.

Потом начнут искать в нем неправоту, продажность (это уж всегда) и психологические отклонения: «не ну а чего, мы же нормальные, тоже все понимаем, но ведем себя иначе, разумно, значит те – не разумные и не нормальные».

Так с позиции уважительной молчаливой поддержки: «мы сами по разным обстоятельствам не можем, но уважаем тех, кто смог» будет происходить сдвиг в сторону раздражения против тех, кому надо больше других. Из

людей, которые представляют переживающее за них тихое большинство, они могут превратиться в тех, кто представляет только себя. Так те, кто говорит, будут оказываться все более изолированной группой, вызывающей у прочих неприятные эмоции.

А поскольку они говорят то что видят все, но не все говорят, не говорящие начнут не только не слышать говорящих, но и видеть нечто иное.

Видимо, примерно так развивалось отношение к критикам советской власти по мере ее превращения из краткого нежизнеспособного абсурда в долговременную реальность. По мере укрепления новой реальности, критики очевидного всем абсурда превращались в изолированную группу неуравновешенных идеалистов.

Выживание в долговременной реальности требует свыкания и привыкания, а ему противоречат не только сами военные события, но и слова, напоминающие о их ненормальности. У длительной войны множество недостатков по сравнению с короткой и победоносной, но есть некоторве преимущества: в частности, она дает время приучить людей к тому, что такое вообще возможно, и маргинализировать тех, кто поодолжает считать, что невозможно.

Этому способствует и слово «работа»: работает артиллерия, работает авиация, работают танки, «где папа? – на работе», не мешайте людям работать, проходите не задерживайтесь.

Если есть осознаное желание не упустить из виду момент привыкания, не оказаться незаметно для себя по ту его сторону – там, где работает артиллерия, этика молчащих должна состоять в том, чтоб, если не начать говорить самим, хотя бы продолжать считать говорящих своими.

Оригинал