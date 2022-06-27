Политолог Аббас Галлямов: «Репрессии делят социум: боязливые – по одну сторону, смелые – по другую».

Смотрю на Кременчуг, экстраполирую всё это на внутрироссийскую дискуссию и в очередной раз формулирую для себя, как это работает:

Будучи не в силах осудить преступления репрессивного режима, люди начинают их оправдывать. Сначала потихоньку – для себя, – потом публично – для других. Так формируется база поддержки преступной власти. И всё бы хорошо, но состоит она из людей слабых, конъюнктурных. В основе их мотивации – неспособность противостоять злу. На таких в трудный момент не положишься.

А те, у кого есть мужество, – они изначально оказываются по другую сторону баррикад. Во-первых, преступления их не столько пугают, сколько злят. Во-вторых, им претит сама мысль, что кто-то - пусть это будет даже сам президент – пытается разговаривать с ними на языке силы.

Так что репрессии – это не просто способ решения политических задач; это ещё и механизм стратификации общества. Они делят социум: боязливые – по одну сторону, смелые – по другую.

Не самая утешительная новость для нынешних обитателей Кремля.

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