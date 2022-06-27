Reuters: НАТО увеличит военный контингент в 7,5 раз

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс увеличит численность сил быстрого реагирования с 40 тысяч человек до 300 тысяч человек. Россию в новой стратегии НАТО назовут наибольшей прямой угрозой безопасности, пишет Reuters.

Окончательно вопрос о расширении сил НАТО решат на саммите в Мадриде, который состоится 28-29 июня.

Помимо увеличения военного контингента, НАТО будет обсуждать новую концепцию безопасности. Столтенберг назвал ее основой эпохи соперничества. В ней Россия будет признана не партнером организации, а угрозой.

«Лидеры утвердят новую стратегическую концепцию, которая отражает современную ситуацию в области безопасности. В ней Россия будет указана одной из существенных угроз нашей безопасности», — сказал генсек альянса. — «Россия отказалась от партнерства и диалога, который НАТО пытался наладить с Россией на протяжении многих лет. Они выбрали конфронтацию вместо диалога. Мы сожалеем об этом, но, конечно, тогда мы должны реагировать на эту реальность».

Члены НАТО одобрили развертывание сил быстрого реагирования «для защиты стран-участниц от агрессии России» 25 февраля. Об увеличении сил Альянса просили в том числе Балтийские страны: Латвия, Литва и Эстония.