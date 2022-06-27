Автомобиль сотрудника посольства Литвы разрисовали буквами Z

Советник по консульским вопросам посольства Литвы Угнюс Лабутис в своих соцсетях сообщил, что его автомобиль изрисовали буквами Z.

«Вот что бывает, когда заходишь на охраняемую парковку и видишь свою машину», — написал Лабутис. Он не рассказал, где именно находится эта парковка.

Конфликт между Литвой и Россией обострился из-за запрета на транзит российских товаров в Калининградскую область по территории Литвы. Россия пообещала ответить на такую блокировку, Литва говорит, что выполняет санкции ЕС. В ЕС сообщают, что в ближайшие дни предоставят план по созданию коридора для вывоза российских товаров, но Литва не собирается идти на уступки.