Суд вынес первый приговор по уголовному делу о дискредитации армии

ОВД-инфо* сообщает, что сегодня суд Нальчика вынес первый приговор по уголовному делу о дискредитации российской армии. Дочь Заурбека Жамбекова сорвала букву Z с полицейской машины, за это ее отец получил условный срок.

Нальчикский городской суд признал его виновным по двум статьям УК: дискредитация армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 2 ст. 150 УК). Жамбекову назначили наказание в два года лишения свободы условно с отсрочкой приговора на два года. Он также должен будет заплатить штраф в 30 тыс. рублей.

Это первый приговор по уголовной статье о дискредитации российской армии.

*ОВД-Инфо Минюст России признал «иностранным агентом».