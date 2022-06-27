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Суд вынес первый приговор по уголовному делу о дискредитации армии

27.06.2022

Житель Нальчика получил условный срок

ОВД-инфо* сообщает, что сегодня суд Нальчика вынес первый приговор по уголовному делу о дискредитации российской армии. Дочь Заурбека Жамбекова сорвала букву Z с полицейской машины, за это ее отец получил условный срок. 

Нальчикский городской суд признал его виновным по двум статьям УК: дискредитация армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 2 ст. 150 УК). Жамбекову назначили наказание в два года лишения свободы условно с отсрочкой приговора на два года.  Он также должен будет заплатить штраф в 30 тыс. рублей. 

Это первый приговор по уголовной статье о дискредитации российской армии.


*ОВД-Инфо Минюст России признал «иностранным агентом». 

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