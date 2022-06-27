Россия ввела санкции против Канады

В МИД России объявили о новых санкциях против канадских чиновников, членов Либеральной партии, политологов и общественных деятелей.

В новом санкционном списке 43 человека. Им на постоянной основе запрещен въезд в Россию. Общее число попавших под санкции канадцев достигло 701 человека.

Такие мер стали ответом на канадские санкции против руководящего состава российских компаний и членов правительства.

«В условиях, когда правящий в Канаде режим Дж.Трюдо упорно проводит курс воинствующей русофобии, российская сторона оставляет за собой право принимать контрмеры в порядке реакции на откровенно враждебные действия Оттавы», — добавили в МИД.