Песков: дефолта в России нет

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Россия не допустила дефолт по госдолгу, пишет РИА Новости.

Сегодня утром агентство Bloomberg сообщило, что около 100 млн долларов российских платежей по госдолгу не дошли до получателей. Технически, в стране возник дефолт: получатели платежей должны выпустить заявление.

Песков сказал, что Россия сделала платеж в валюте, а то, что деньги не пришли к получателям — не российская проблема.

«Утверждение о наступившем в России дефолте неправомерны, — сказал Песков. — Еще в мае был совершен платеж в валюте, а то что средства не довели до получателей — не наша проблема».

Песков также рассказал, что блокировка российских резервов будет расцениваться как воровство.