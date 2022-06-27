Шольц: вопрос о запрете на поставки российского золота G7 не сможет принять

С 26 июня в замке Эльмау, в Баварии проходит саммит G7. Лидеры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США сделали несколько важных заявлений: рассматривается запрет на покупку российского золота, страны планируют утвердить бессрочную поддержку Украине, сегодня перед участниками по видеосвязи выступит президент Украины Владимир Зеленский. Но эмбарго на российское золото, сказал канцлер Германии Олаф Шольц, будут принимать совместно с ЕС.

Запретить поставки российского золота в конце прошлой недели предложил глава Евросовета Шарль Мишель, планы о введении ограничений подтвердили Великобритания, США, Япония и Канада, пишет «Коммерсант».

G7 планирует также ввести новые санкции против военной промышленности России. Представитель США уточнил, что речь идет о доступе к западным технологиям и некоторым мерам, которые »агрессивно ударят по цепочкам поставок» российского оборонно-промышленного комплекса.

Средства, полученные от повышения торговых тарифов на российский экспорт, должны быть направлены на помощь Украине. Это, по мнению участников саммита, сможет гарантировать, что Россия «оплатит свою войну», сообщает DW*.



Первый день саммита прошел вчера. Как сообщает агентство dpa, центральной темой по прежнему остается конфликт в Украине. Члены G7 планируют усилить давление на Россию, чтобы вывести войска из Украины. Также страны договорились о совместной инфраструктурной инициативе для противодействия китайскому влиянию в странах со средним уровнем дохода. Также идут переговоры об ограничении цен на нефть.

Сегодня к лидерам Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США присоединятся представители Аргентины, Индии, Индонезии, Сенегала и Южной Африки. Они будут участвовать в обсуждении климатического кризиса, здравоохранения и энергетической безопасности.

По видеосвязи будет участвовать и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он будет работать в группе по вопросу продовольственного кризиса. Президент Европейского совета Шарль Мишель сказал, что Кремль «исключительно ответственен за глобальный продовольственный кризис, причиняющий страдания беднейшим странам и семьям с низким доходом».

Президент США Джо Байден после первого дня работы саммита написал в своем Twitter, что страны демонстрируют единство.

«Вместе «Большая семерка» демонстрирует сильное глобальное лидерство, которое потребуется, чтобы максимизировать издержки Путина и его помощников и устранить влияние его войны на мировую экономику», — написал Байден.

В Украине во врем открытия саммита был нанесен массированный удар по Киеву. Несколько человек пострадали, есть погибшие.

В Германии же прошли протесты в первый день саммита. Активисты посвятили демонстрацию изменению климата и опасениям эскалации конфликта в Украине.

*DW Минюст России признал иностранным агентом