ЕС не против создать транспортный коридор для Калининградской области

Евросоюз в ближайшие дни планирует опубликовать предложения по созданию транспортного коридора для Калининградской области и перевозки товаров «из России в Россию». Но в Литве против такого шага: в Вильнюсе не планируют идти на уступки Москве. В Кремле сообщили, что к решению ситуации с транзитом товаров относятся «решительно», пишет «Коммерсант».

В ближайшие дни Брюссель подготовит разъяснения к своему санкционному регламенту. Более того, в ЕС сказали, что не требовали полностью запрещать перевозку российских товаров, а только говорили о необходимости проверок на случай попыток обхода санкций.

Власти Калининградской области Антон Алиханов писал, что работа по возобновлению грузоперевозок с участием МИД дает результаты. Часть товаров переориентировали на доставку морским транспортом, но это дороже, и для полностью бесперебойного снабжения необходимы дополнительные суда.

Несмотря на планы ЕС, президент Литвы Гитанас Науседа в субботу заявил, что «ни на какие уступки России» в вопросе транзита его страна не пойдет. Однако консультации с ЕС страна проведет.

«Литва должна и будет сохранять контроль над проводимыми через ее территорию товарами и ни о каких «коридорах» не может быть и речи, как и никаких мыслей об уступках России в качестве реакции на угрозы Кремля»,— написал он в соцсетях.

По мнению программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, Россия не готова «проглотить частичную блокаду».

«Ответа, по всей видимости, готовится два. Один — обрубание оставшихся скромных экономических связей с Литвой. Второй, более серьезный,— отказ от признания Россией существующих государственных границ Литвы. Конечно, это не будет означать немедленного возвращения к временам Ивана III и далее, но сигнал будет нехороший», — считает эксперт.

МИД уже грозил Литве ответными мерами. Литва перестала пропускать под санкционные товары через свою территорию с 18 июня, с 21 июня ограничения распространились и на автомобильные перевозки. Такие меры объяснили требованиями четвертого пакета санкций. В нем говорится в том числе о запрете на транзит стали, черных металлов.