Bloomberg: Россия приблизилась к первому за 100 лет дефолту

Агентство Bloomberg сообщило, что впервые с 1918 года в России практически наступил дефолт: страна от него «в нескольких часах». Держатели российских евробондов не получили в срок около 100 млн долларов.

В издании поясняют, что официального объявления дефолта не будет: об этом сообщают международные рейтинговые агентства, которые приостановили свою деятельность в России. Кредиторы при этом пока также не выпустят совместное заявление: они оценивают возможность вернуть свои деньги или их часть. В целом, это больше символическое событие.

Для России это первый дефолт по внешнему долгу с 1918 года, когда большевики отказались от обязательств царского режима. Как уточняет The Bell*, в Минфине настаивают, что все выплаты прошли, а смена валюты расчета нельзя оценивать как невыполнение обязательств. Сейчас сложилась уникальная ситуация: Россия обладает и ресурсами и желанием расплатиться по долгам, но не может сделать этого из-за санкций.





*The Bell Минюст России признал иностранным агентом