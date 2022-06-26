123-Й ДЕНЬ БОЕВ: ГЛАВНОЕ

ВС РФ нанесли удар по жилым массивам в Киеве. В день открытия саммита G7 российские ВКС нанесли ракетный удар по Киеву. Было выпущено шесть ракет, одна из них попала в жилой дом. Один мужчина погиб, его жена и дочь были спасены из-под развалов. Жена погибшего украинца – гражданка России Екатерина Волкова.

Ее семилетняя дочь была спасена, она получила ранения средней тяжести и находится в больнице. Ее жизни ничего не угрожает.

Президент США Джо Байден отреагировал на ракетные удары по Киеву 26 июня. Об этом он заявил на саммите G7 в Германии, сообщает Reuters. По его словам, удары российских ракет по Киеву ночью и рано утром стали «еще одним примером российского варварства». Также на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем Байден заявил, что Запад должен сохранять единство на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Президент США отметил, что Владимир Путин «надеялся, что каким-то образом НАТО и G7 расколются, но этого нет и не будет».

Британская разведка: Отход ВСУ от Северодонецка не облегчает России задачу захвата Донбасса. Захват Северодонецка Россией – это всего лишь одна из задач российской армии. Чтобы оккупировать весь Донбасс, армии РФ необходимо взять под контроль Краматорск и обеспечить безопасность основных путей снабжения города Донецк, говорится в сводке британской разведки.

В разведке напоминают, что в апреле 2022 г. Россия пересмотрела свой план оккупировать бо́льшую часть Украины на более целенаправленное наступление на Донбассе.

Николаевские десантники сбили российский штурмовой вертолет Ка-52. Под Николаевом был сбит российский вертолет Ка-52 «Аллигатор». Об этом сообщает служба связей с общественностью 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

Военные сообщают, что новейший российский штурмовой вертолет "приземлили" с помощью ПЗРК "Игла".

Боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – около $16 млн.

Генштаб ВСУ: Россия наращивает количество артиллерии для наступления на Лисичанск. ВС РФ после захвата Северодонецка предприняли попытки блокировать соседний Лисичанск с южной стороны. Для поддержки наступательных действий была усилена группировка артиллерии, говорится в вечерней сводке за 26 июня.

В воскресенье в Лисичанске, а также в соседних Лоскутовке и Верхнекаменке обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру. Еще одно расположенное рядом с Лисичанском село Волчеяровка попало под авианалет.

На Славянском направлении ВС РФ штурмовали украинские позиции в районе сел Долина, Курулька, Мазановка, но наступление было отбито. На Бахмутском направлении российские войска обстреливали украинские позиции вблизи населенных пунктов Николаевка, Берестово, Покровское, Кодема и Нью-Йорк. Генштаб сообщает, что возле Павловки на этом направлении россияне понесли большие потери и отступили.

Также были неудачные для россиян штурмы в районе Дементиевки к северу от Харькова и возле Потемкиного на севере Херсонской области.

Российские войска четвертый день подряд перекидывают в сторону зоны боевых действий большие колонны военной техники из оккупированного Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, в западном направлении через Мариуполь уже четвертый день идут большие колонны российской техники, а в городе остается ограниченный военный корпус оккупантов для охраны военных объектов — порта, заводов и железной дороги. Предполагается, что силы стягиваются в район Херсона, где в настоящее время идут бои на подступах к городу.

В Каховке Херсонской области неизвестные сожгли автомобиль «начальницы отдела образования» Ирины Махневой. По данным подконтрольного российским властям МВД Херсонской области, в машине сработало взрывное устройство. Власти заявили, что это был поджог и подозреваемый установлен. Сама Махнева в комментарииРИА Новости сообщила, что машина горела «поздно ночью» в субботу. По ее словам, возгорание удалось быстро потушить, никто не пострадал.