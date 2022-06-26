В результате российского обстрела Киева пострадала гражданка России

Как сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, ракета попала в многоэтажный дом, где проживала семья гражданки РФ Екатерины Волковой. Ее муж, гражданин Украины, погиб, семилетняя дочь ранена. У нее ушибы и ссадины, сотрясение мозга и несколько ранений шеи и головы.

Волкова три часа лежала под завалами до прибытия службы спасения. «Ее жизнь разрушена, так же как и жизни миллионов украинцев. Муж убит ударом путинской ракеты. Дочь ранена и находится в больнице. Сама она тяжело ранена и почти три часа пролежала под обломками бетонных плит. Судя по ее немногочисленным публикациям в социальных сетях, Екатерина любит Киев и Украину», — написал Геращенко.

Другие ракеты повредили систему водоснабжения города. Всего утром по Киеву было выпущено шесть ракет, одна из них была сбита силами ПВО, сообщает Украинская правда.

Бывший премьер-министр Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт, расценил сегодняшнюю ракетную атаку как преднамеренную эскалацию. По его словам, обстрелы жилых кварталов столицы – это сигнал саммиту G7, который сегодня стартовал в Баварии.