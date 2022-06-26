Дума отправит призывников служить по контракту с первого дня службы

Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, позволяющие оформлять контракты с призывникам сразу после начала службы, сообщает Интерфакс.

После принятия поправок граждане мужского пола, получившие среднее общее образование и поступающие на военную службу в Вооруженные силы РФ и войска Национальной гвардии РФ могут служить по контракту, не проходя обязательного трехмесячного обучения.

В поправках, однако, указывается, что отправлять контрактников на вооруженные конфликты можно будет только после четырех месяцев службы.

Законопроект рассмотрят во втором, и вероятно, сразу в третьем, окончательном чтении 28 июня.