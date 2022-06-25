Путин пообещал Лукашенко передать ракетные комплексы, в том числе для ядерного оружия

Сегодня проходит встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге. Лукашенко попросил зеркально «ответить» на тренировки НАТО и США, которые якобы тренируются нести ядерные боеголовки и снаряды у границ Беларуси. Путин сказал, что будут переоборудованы самолеты и в течение 10 месяцев в Беларусь передадут ракетные комплексы «Искандер-М», которые могут работать и с ядерными снарядами.

«Нас беспокоят полеты НАТО и США которые тренируются нести ядерные боеголовки и снаряды. Нас это очень напрягает. Поэтому прошу вас рассмотреть возможный зеркальный ответ — без переборов. Они тренируются нести ядерные боеголовки. Нам нужно помочь приспособить самолеты, чтобы такое оружие нести», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что все помнят 1941 год, когда «нас успокаивали и говорили что все будет хорошо». Но, по его словам, сейчас неизвестно, как будут развиваться события.

«Мы должны быть готовы ко всему, даже применению самого серьезного оружия, чтобы защитить наше отечество», — сказал Лукашенко.

Путин в ответ пообещал «позаботиться об обеспечении нашей безопасности». По его данным, в Европе у американцев около 200 ядерных тактических боезапасов в 6 странах-членах НАТО, для их применения подготовлено 257 самолетов.

«Предлагаю большую группу самолетов СУ-125, которые есть на вооружении у Беларуси, дооборудовать соответствующим образом. Модернизация пройдет на авиационных заводах в России, летный состав пройдет подготовку. Также принято решение в течение 10 месяцев передать Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М». Они могут применяться и с баллистическими, и с крылатыми ракетами, как в обычном, так и ядерном исполнении», — пообещал Путин.