122-й день боев: главное

Мэр Северодонецка Александр Стрюк заявил интернет-газете «Страна», что город полностью под контролем России. Он добавил, что военные уже «наводят свои порядки». Украинские военные отошли на оборонные позиции. Об этом пишет и «Радио.Свобода»*. Глава Чечни Рамзан Кадыров писал, что под контроль российских войск перешли промзона и аэродром Северодонецка. Из «Азота» вышли около 800 мирных жителей.

Издание «Вот Так» со ссылкой на «Первое медицинское объединение Львова» сообщило, что российские военные избили в Херсоне 70-летнюю волонтерку Татьяну Антонюк. Ей сломали позвоночник из-за отказа отдать украинский паспорт при эвакуации. Врачи сообщили, что ей чудом удалось сбежать во Львов. Она не могла двигаться без посторонней помощи и частично потерла слух.

Российская авиация нанесла массированные удары по нескольким регионам Украины с территории Беларуси. Но в ISW считают, что Беларусь не будет втянута в бои из-за низкой эффективности армии и тяжелых политических последствий для Александра Лукашенко.

Минобороны назвало имена командующих в Украине. Генерал-полковник Александр Лапин командует соединениями и воинскими частями группировок войск «Центр». Генерал армии Сергей Суровикин руководит Южной группировкой войск. Под командованием Лапина блокировали Лисичанск. Войска под руководством Суровикина заняли Горское и Золотое, также возле Лисичанка. Александр Лапин — командующий войсками Центрального военного округа с 22 ноября 2017 года. Прошел все командные должности, возглавлял Общевойсковую академию ВС РФ. Сергей Суровикин — главнокомандующий воздушно-космическими силами с 31 октября 2017 года. Участник вооруженного конфликта в Таджикистане, Второй чеченской войны и военной операции в Сирии.

Подробно о судьбе и службе Сергея Суровикина — в материале The New Times «Судьба генерала: заметки для будущего суда в Гааге».



Разведка Британии пишет, что Украина перестраивает свою оборону на участке Северодонецк-Лисичанск, так как российские бронетанковые подразделения продолжают медленно наступать.

С начала июня высшее командование России, вероятно, отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей. Об этом писали и аналитики ISW. В их число входят командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий Южной группой войск генерал армии Александр Дворников. Дворникова назначили командовать войсками в Украине только 13 апреля.

О Суровикине британская разведка пишет, что на протяжении более тридцати лет его карьера сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости.

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские войска вели безуспешные наступление западнее Изюма и севернее Славянска. Приоритетом для армии России станет, скорее всего, окружение украинских войск в Лисичанске и перехват оставшихся населенных пунктов к северо-западу от города. После может возобновиться полномасштабная наступательная операция на Славянск.

Украинские силы продолжают вести контрнаступление вдоль границы Херсон-Днепропетровской области и угрожают российским силам в Херсоне. Украинские партизаны продолжали нападать на российских коллаборационистов в Херсоне.

*«Радио.Свобода» признано Минюстом России иностранным агентом